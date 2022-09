‘La Meloni non ti piace? Vieni in Germania, ti facciamo lo sconto per i corsi di tedesco’: ecco lo spot che fa discutere (VIDEO) (Di martedì 27 settembre 2022) “Stai pensando di espatriare? Non ti piace la Meloni? Studia il tedesco. E Vieni a vivere in Germania”. Questa l’idea lanciata dalla scuola di Andrea D’Addio, romano emigrato nella capitale tedesca agli inizi degli anni Duemila, Berliner Schule. A tutti quelli che rifiutano il ritorno della destra in Italia, a tutti i presenti e futuri “rifugiati politici” nati nel Belpaese, la scuola di tedesco per italofoni offre 25 euro di sconto per i corsi che avranno inizio a giorni. E per convincere gli indecisi, punta sull’ormai celebre comizio della nuova candidata alla Presidenza del Consiglio “io sono Giorgia“. La controtendenza del rientro in Patria di molti giovani italiani – dovuto alla crisi economica che non ha risparmiato neppure la ‘ex locomotiva d’Europa, pare stia subendo proprio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) “Stai pensando di espatriare? Non tila? Studia il tedesco. Ea vivere in”. Questa l’idea lanciata dalla scuola di Andrea D’Addio, romano emigrato nella capitale tedesca agli inizi degli anni Duemila, Berliner Schule. A tutti quelli che rifiutano il ritorno della destra in Italia, a tutti i presenti e futuri “rifugiati politici” nati nel Belpaese, la scuola di tedesco per italofoni offre 25 euro diper iche avranno inizio a giorni. E per convincere gli indecisi, punta sull’ormai celebre comizio della nuova candidata alla Presidenza del Consiglio “io sono Giorgia“. La controtendenza del rientro in Patria di molti giovani italiani – dovuto alla crisi economica che non ha risparmiato neppure la ‘ex locomotiva d’Europa, pare stia subendo proprio ...

FratellidItalia : Non tradiremo la vostra fiducia #ElezioniPolitiche2022 #FratellidItalia #Meloni - simofons : Da oggi la narrazione su Meloni cambierà notevolmente e tutto assumerà i toni del romanzo di formazione: Meloni che… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - gaaarson : RT @sonocactus: siete tutti gay in questo paese di merda come cazzo è possibile abbia vinto la meloni ma chi cazzo avete votato deficienti - edopedro52 : Il40% non ha votato ,il 30 % ha votato a “sinistra “ o giù di li e la Meloni con il 30% vorrebbe rappresentare tutt… -