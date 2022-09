ClaudioBollenti : Dopo mesi di insofferenza repressa, la base della #Lega deflagra dopo le elezioni: “Il segretario e i suoi fantocci… - PazzoPerDomani : RT @giullimer: Salvini scuro in volto con la Lega sotto il 9% dice che punta a quota 100 parlamentari. Blinda la Lombardia con Fontana e at… - giullimer : Salvini scuro in volto con la Lega sotto il 9% dice che punta a quota 100 parlamentari. Blinda la Lombardia con Fon… - disinformate_it : RT @ilfoglio_it: Salvini si blinda mettendo al riparo i fedelissimi. Nella Lega però scoppia la questione famigliare. Dalla Lombardia alla… - zazoomblog : FdI blinda Economia-Esteri-Giustizia. Ministri i nomi di Lega Fi e Nm - #blinda #Economia-Esteri-Giustizia. -

ilGiornale.it

Il leader dellaMatteo Salvini, il giorno dopo un voto agrodolce, prende parola davanti ai giornalisti in via Bellerio edue candidature che ci riguardano molto da vicino: Fabio Rolfi e Attilio Fontana. ...A Nel gruppo 1 si confermano le gerarchie. La Francia sembra partire meglio, fraseggia bene ... Tre minuti e Lovrenil primato, concludendo uno schema da calcio d'angolo con un colpo di ... La Lega blinda Salvini: "La sua leadership non è in discussione" Il Carroccio conferma la fiducia a Salvini: "Recupereremo consenso grazie ai risultati del governo di centrodestra. Priorità a bollette, Autonomia e Quota 41" ...Si è concluso, dopo diverse ore, il vertice della Lega. Il partito si è riunito a via Bellerio per discutere il risultato delle elezioni che sorride solo in parte: se è vero che il centrodestra govern ...