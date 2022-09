Juventus | Sky | “I Bianconeri ci provano per Ndicka”

Leggi su seriea24

(Di martedì 27 settembre 2022)- Laè tornata a lavorare a Vinovo, in vista dei prossimi impegni stagionali. Laè ritornata a lavoro in vista dei prossimi impegni stagionali, dove i, hanno bisogno di fare punti. Le due sconfitte consecutive non fanno felice la dirigenza Piemontese che, vuole subito trovare giusti profili sul mercato. U Uno dei reparti in cui ladeve sicuramente lavorare è la difesa. Il pacchetto difensivo non sta dando le sicurezze che tutti si aspettavano e per una squadra che ambisce a tornare ai massimi livelli non è il meglio che si possa avere. La dirigenza della Vecchia Signora, Cherubini in primis, sta già monitorando diversi profili che potrebbero far bene alla rosa di Max Allegri. Tra i tanti giocatori seguiti c’è anche Obita Evan ...