Joaquin Phoenix, l’omaggio al fratello River nel nome di suo figlio (Di martedì 27 settembre 2022) Joaquin Phoenix porta dentro di sé un grande dolore per la morte del fratello River, ed era naturale che avrebbe chiamato il suo primo figlio, avuto dalla compagna Rooney Mara, proprio come lui, morto per un mix di droghe e alcol nel 1993. Per anni Joaquin Phoenix è rimasto sempre all’ombra, quasi volontariamente. Tanti ruoli intensi, tanti film impegnati, eppure per molti lui era sempre e solo il fratello minore di River Phoenix. Gli ci è voluta una lunga gavetta, tanti film e la consacrazione definitiva con Joker, con cui ha trionfato ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Oscar, affinché il mondo si accorgesse del suo talento e di quanto sia bravo nella recitazione. Vi ... Leggi su robadadonne (Di martedì 27 settembre 2022)porta dentro di sé un grande dolore per la morte del, ed era naturale che avrebbe chiamato il suo primo, avuto dalla compagna Rooney Mara, proprio come lui, morto per un mix di droghe e alcol nel 1993. Per anniè rimasto sempre all’ombra, quasi volontariamente. Tanti ruoli intensi, tanti film impegnati, eppure per molti lui era sempre e solo ilminore di. Gli ci è voluta una lunga gavetta, tanti film e la consacrazione definitiva con Joker, con cui ha trionfato ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Oscar, affinché il mondo si accorgesse del suo talento e di quanto sia bravo nella recitazione. Vi ...

Carlino_Forli : Al Verdi di Forlimpopoli arriva ‘C’mon C’mon’ con Joaquin Phoenix - poetic_cinema_ : Personaggi del premio Oscar Joaquin Phoenix in koda fratello orso=1 Personaggi di Joaquin Phoenix nella filmografia… - bennyxx9 : SE QUALCUNO DEVE FERMARE QUEL MOSTRO DI AUSTIN BUTLER DAL VINCERE UN OSCAR CHE SIA JOAQUIN PHOENIX - loredile : @soloioenessuno Joaquin phoenix. Per cenare in imbarazzanti silenzi e pochi cenni per passarsi le spezie. Magia. - taologia : RT @multiadria: ultimi giorni! JOKER #Joker di Todd Phillis con Joaquin Phoenix, Robert De Niro. Leone d’oro miglior film alla Mostra di… -