Inter, Brozovic rischia un mese di stop: incognita Mondiale (Di martedì 27 settembre 2022) Marcelo Brozovic rischia un mese di stop dopo l’infortunio accusato con la Croazia: Inter arrivederci a gennaio? L’infortunio di Marcelo Brozovic accusato con la Croazia rischia di costare al centrocampista nerazzurro un mese di stop. Tuttavia il numero 77 potrebbe decidere di non forzare i tempi visto l’imminente Mondiale in Qatar in programma a novembre ed ecco che l’Inter potrebbe riavere a disposizione il centrocampista solamente a gennaio. “Lo scenario è di quelli peggiori: «parziale lesione muscolare» si legge nella nota dello staff medico della nazionale croata. Tradotto: Marcelo Brozovic dovrà stare fermo almeno un mese, saltando così sicuramente il ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Marceloundidopo l’infortunio accusato con la Croazia:arrivederci a gennaio? L’infortunio di Marceloaccusato con la Croaziadi costare al centrocampista nerazzurro undi. Tuttavia il numero 77 potrebbe decidere di non forzare i tempi visto l’imminentein Qatar in programma a novembre ed ecco che l’potrebbe riavere a disposizione il centrocampista solamente a gennaio. “Lo scenario è di quelli peggiori: «parziale lesione muscolare» si legge nella nota dello staff medico della nazionale croata. Tradotto: Marcelodovrà stare fermo almeno un, saltando così sicuramente il ...

SkySport : ULTIM'ORA #INTER #Brozovic, lesione parziale muscolo coscia sinistra: il centrocampista rischia un mese di stop… - FBiasin : 'La risonanza a cui si è sottoposto #Brozovic ha mostrato una parziale lesione dei flessori della coscia' Se l'… - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Jack lo ha rifatto! Italia alle finali ?? Grana Mondiale: l'Argentina chiede i g… - it_inter : L'infortunio di #Brozovic non sembra grave, la risonanza ha evidenziato una distrazione muscolare di lieve entità e… - LazyLionAddict : RT @SN4IFUN: ?? Non c’è pace per Inzaghi: con #Brozovic fuori dai giochi per un mese, la stagione si fa ancora più dura. ?? E ora largo a Kr… -