Inps | ad agosto 1 | 18 milioni di famiglie con Rdc | 64% al Sud

(Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – Adsono state 1,18lebeneficiarie del Reddito o della pensione di cittadinanza per 2,51di persone coinvolte e un importo medio a famiglia di 549 euro. Lo rileva l’nell’Osservatorio sul Reddito dal quale emerge che il 64,2% delleche hanno l’assegno contro la povertà sono al Sud e nelle isole. Si tratta di 759.720per 1,7di persone e un assegno medio di 581,17 euro. Al Nord i nuclei destinatari della misura sono 242.572 per 449.247 persone e un assegno medio di 479,38 euro. Quasi la metà dellecon il Reddito o la pensione di cittadinanza (553.380 su 1.182.308) ha un solo componente. La spesa per il reddito e la pensione di cittadinanza nei primi 8 mesi ...

Nel mese di2022, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) ... I dati dell'osservatorioL'importo medio varia sensibilmente con il numero dei ...... è stato pubblicato oggi il consueto report mensile dall'Osservatorio dell'. Adsono state 1,18 milioni le famiglie beneficiarie per 2,51 milioni di persone coinvolte e un importo medio a ...Diffuso il consueto report mensile della misura che il centro-destra punta a mandare in soffitta. Il 64% dei percettori sono al Sud e nelle isole, in otto mesi sono stati erogati 5,37 miliardi ...