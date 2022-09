Il Pd aveva un leader carismatico (Renzi) ma ha preferito eliminarlo: ora è politicamente morto (Di martedì 27 settembre 2022) Eccoci qua, elezioni finalmente finite, risultati più o meno come da previsioni e non come alcuni sondaggi. Parto con alcune considerazioni preventive. Ci sono giornali, “giornalisti” e programmi televisivi che in teoria si sono sempre spacciati come vicini alla sinistra ma che in realtà hanno contribuito alla netta vittoria della destra. Si potrebbero fare mille esempi ma basterebbe vedere chi è sempre stato l’oggetto di critiche feroci, denigrazioni continue e molte volte vicine alla calunnia e diffamazione. Lo sapete benissimo, si chiama Matteo Renzi. Contro di lui ossessivamente ogni giorno e di conseguenza contro il suo elettorato. Di politica non c’è mai stato nulla ma solo odio personale seminato alle masse del Paese. Questo è fondamentale per capire alcune cose emblematiche. Il Pd aveva con Renzi un forte e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Eccoci qua, elezioni finalmente finite, risultati più o meno come da previsioni e non come alcuni sondaggi. Parto con alcune considerazioni preventive. Ci sono giornali, “giornalisti” e programmi televisivi che in teoria si sono sempre spacciati come vicini alla sinistra ma che in realtà hanno contribuito alla netta vittoria della destra. Si potrebbero fare mille esempi ma basterebbe vedere chi è sempre stato l’oggetto di critiche feroci, denigrazioni continue e molte volte vicine alla calunnia e diffamazione. Lo sapete benissimo, si chiama Matteo. Contro di lui ossessivamente ogni giorno e di conseguenza contro il suo elettorato. Di politica non c’è mai stato nulla ma solo odio personale seminato alle masse del Paese. Questo è fondamentale per capire alcune cose emblematiche. Il Pdconun forte e ...

LaVeritaWeb : Il dem accusa di maschilismo la leader di Fdi e associa al «patriarcato» i valori decantati dal padre dell’Italia.… - ilfattoblog : Il Pd aveva un leader carismatico (Renzi) ma ha preferito eliminarlo: ora è politicamente morto - garbugli_la : RT @Guido07261: @gloquenzi Conte non aveva voti nel 2018 per il semplice fatto che non era il leader del m5s, quello era Di Maio, che ha pr… - GiancarloLomba1 : senza polemica....oppure sì in piena polemica. Il PD un leader ce l'aveva Renzi e l'ha martirizzato. Non c'è speran… - curious_corn : RT @Guido07261: @gloquenzi Conte non aveva voti nel 2018 per il semplice fatto che non era il leader del m5s, quello era Di Maio, che ha pr… -