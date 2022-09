Il «diario» di Saman Abbas | «Mio padre mi picchia sempre»

Corriere : Il «diario» di Saman: «Picchiata da mio padre perché non volevo le nozze e sognavo di studiare» - Affaritaliani : Saman, il diario segreto: 'Mio padre mi lanciò un coltello, ferì mio fratello' - TerrinoniL : Il «diario» di Saman: «Picchiata da mio padre perché non volevo le nozze e sognavo di studiare» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il «diario» di Saman: «Picchiata da mio padre perché non volevo le nozze e sognavo di studiare» - Luxgraph : Saman, il diario tra botte e fughe «Mio padre mi picchia per ogni cosa» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

Corriere della Sera

... emergono nuovi retroscena sulla complicata vita di. La ragazza aveva raccontato tutto in prima persona. È quasi un: davanti a un carabiniere. In queste carte contenute in un'ordinanza ...In queste carte contenute in un'ordinanza del Riesame ,racconta la sua vita in prima persona. È quasi un: davanti a un carabiniere, spiega perché non vuole saperne di quelle nozze. È il ... Saman, il diario tra botte e fughe «Mio padre mi picchia per ogni cosa» Saman Abbas, ecco il 'diario' della giovane ragazza pakistana uccisa molto probabilmente dalla sua famiglia: la donna racconta le violenze subite ...Il suo racconto ai carabinieri: «Gli dicevo che non mi sarei sposata e lui mi riempì di botte, lo stesso fece anche quando gli dissi che volevo andare alle scuole superiori» ...