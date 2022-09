I balli “originali” sparsi per il mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 settembre 2022) Nella rubrica settimanale Passi di danza tratteremo di alcuni“particolari”, che si discostano totalmente daitradizionali a cui siamo abituati in Occidente. Idifferenti dalla tradizione occidentale Tradizionalmente il ballo viene associato a passi predefiniti che seguono lo stile della propria cultura. In alcune parti delci sono invece deitotalmente differenti, e che sarebbero considerati “” in Occidente. Si tratta in particolare di coreografie che si mischiano con le arti marziali o con il teatro, e che hanno avuto origine negli antichi gruppi di guerrieri.Tra questinon si può non menzionare il ballo in maschera Zaouli, proveniente dall’etnia Guoro di Manfla, un villaggio della Costa d’Avorio. La leggenda narra ...