Giorgia Meloni, chi è il suo personal trainer Fabrizio Iacorossi (Di martedì 27 settembre 2022) Giorgia Meloni ha deciso di festeggiare in modo insolito la sua vittoria elettorale: in palestra. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, compare in un video pubblicato dal suo personal trainer, Fabrizio Iaccorsi, a poche ore dal termine dello spoglio. La futura premier lascia parlare il suo allenatore, che la mantiene in forma in vista dei tanti impegni che l’aspettano. Chi è Fabrizio Iaccorsi, il personal trainer di Giorgia Meloni Romano, gestore di una famosa palestra della capitale, Fabrizio Iaccorsi è stato tra i primi a congratularsi con Giorgia Meloni per la sua vittoria alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. E lo ha fatto con un video che vede ... Leggi su dilei (Di martedì 27 settembre 2022)ha deciso di festeggiare in modo insolito la sua vittoria elettorale: in palestra. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, compare in un video pubblicato dal suoIaccorsi, a poche ore dal termine dello spoglio. La futura premier lascia parlare il suo allenatore, che la mantiene in forma in vista dei tanti impegni che l’aspettano. Chi èIaccorsi, ildiRomano, gestore di una famosa palestra della capitale,Iaccorsi è stato tra i primi a congratularsi conper la sua vittoria alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. E lo ha fatto con un video che vede ...

