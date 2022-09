Giordana Angi: annunciate due date invernali a Milano e Roma (Di martedì 27 settembre 2022) Oggi, 27 settembre 2022, sono state annunciate le due date invernali della cantante Giordana Angi. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. Giordana Angi, concerti: le date di Milano e Roma Gli spettacoli, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, si terranno: Sabato 10 dicembre a Milano all’Apollo Milano Lunedì 12 dicembre a Roma all’Alcazar Live I biglietti I biglietti per le date di Giordana Angi saranno disponibili online da lunedì 26settembre 2022 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 1ottobre 2022 alle ore 12:00.Per tutte le info di biglietteria: ... Leggi su zon (Di martedì 27 settembre 2022) Oggi, 27 settembre 2022, sono statele duedella cantante. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli., concerti: lediGli spettacoli, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, si terranno: Sabato 10 dicembre aall’ApolloLunedì 12 dicembre aall’Alcazar Live I biglietti I biglietti per ledisaranno disponibili online da lunedì 26settembre 2022 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 1ottobre 2022 alle ore 12:00.Per tutte le info di biglietteria: ...

