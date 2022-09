Coppa Agostoni 2022, il percorso tra le strade della Brianza. Partenza e arrivo a Lissone (Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì 29 settembre è in programma la 75esima edizione della Coppa Agostoni, gara inaugurale del tradizionale Trittico Lombardo, che si concluderà la prossima settimana con la Coppa Bernocchi lunedì 3 ottobre e la Tre Valli Varesine martedì 4. Analizziamo il percorso della Coppa Agostoni di cui, di seguito, presentiamo l’altimetria: Il percorso prevede un totale di 193 chilometri (con Partenza e arrivo previsto presso Lissone) che vedrà protagonisti i corridori per le strade della Brianza; in programma, per ben quattro volte, il circuito del Lissolo che, come si evince dall’altimetria, propone più di uno strappo da affrontare. La ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì 29 settembre è in programma la 75esima edizione, gara inaugurale del tradizionale Trittico Lombardo, che si concluderà la prossima settimana con laBernocchi lunedì 3 ottobre e la Tre Valli Varesine martedì 4. Analizziamo ildi cui, di seguito, presentiamo l’altimetria: Ilprevede un totale di 193 chilometri (conprevisto presso) che vedrà protagonisti i corridori per le; in programma, per ben quattro volte, il circuito del Lissolo che, come si evince dall’altimetria, propone più di uno strappo da affrontare. La ...

