Caos a Termini, macchinette rotte: 15 minuti per fare un biglietto nella metro A. Pendolari infuriati (Di martedì 27 settembre 2022) Biglietterie chiuse e macchinette rotte. E’ diventata un’impresa impossibile acquistare un biglietto della metro A nella stazione Termini. Nessuna possibilità di fare il biglietto da soli, neanche per chi è pratico della modalità “self-service”. Tecnici per la riparazione delle macchinette? non se ne vedono. macchinette automatiche fuori servizio: code infinite per un biglietto Ben cinque macchinette automatiche su otto sono fuori uso sotto la metro A della stazione Termini e non si vede nessun tecnico che possa aggiustarle in breve tempo. Nessuna biglietteria aperta. Così per prendere la metro Pendolari e turisti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Biglietterie chiuse e. E’ diventata un’impresa impossibile acquistare undellastazione. Nessuna possibilità diilda soli, neanche per chi è pratico della modalità “self-service”. Tecnici per la riparazione delle? non se ne vedono.automatiche fuori servizio: code infinite per unBen cinqueautomatiche su otto sono fuori uso sotto laA della stazionee non si vede nessun tecnico che possa aggiustarle in breve tempo. Nessuna biglietteria aperta. Così per prendere lae turisti ...

