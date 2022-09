Can Yaman, l’amarissima verità: “se non fossi stato bello avrei…” (Di martedì 27 settembre 2022) Can Yaman ha svelato una verità per lui spiacevole. Di seguito si riportino le sue parole. Ultimamente, l’attore turco lo si vede spesso in televisione. Difatti, è stato recentemente protagonista di un’intervista a Verissimo, accanto alla sua grande amica Francesca Chillemi, al fine di presentare la nuova fiction Viola Come il Mare, di cui sono interpreti, in onda da venerdì 30 settembre, su Canale 5, com’è ormai noto. Can Yaman – Altranotizia.it (Fonte: Google)Inoltre, Can ha onorato della sua presenza il pubblico in studio, durante la prima puntata di Amici, rivelandosi molto emozionato, intento a consegnare la scatola contenente le maglie per l’assegnazione dei banchi. Comunque, un giro ‘promozionale’ della sua persona, in vista dell’imminente progetto per Mediaset, tanto che non ha rifiutato ... Leggi su altranotizia (Di martedì 27 settembre 2022) Canha svelato unaper lui spiacevole. Di seguito si riportino le sue parole. Ultimamente, l’attore turco lo si vede spesso in televisione. Difatti, èrecentemente protagonista di un’intervista a Verissimo, accanto alla sua grande amica Francesca Chillemi, al fine di presentare la nuova fiction Viola Come il Mare, di cui sono interpreti, in onda da venerdì 30 settembre, su Canale 5, com’è ormai noto. Can– Altranotizia.it (Fonte: Google)Inoltre, Can ha onorato della sua presenza il pubblico in studio, durante la prima puntata di Amici, rivelandosi molto emozionato, intento a consegnare la scatola contenente le maglie per l’assegnazione dei banchi. Comunque, un giro ‘promozionale’ della sua persona, in vista dell’imminente progetto per Mediaset, tanto che non ha rifiutato ...

