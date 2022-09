Calcio, Nicolato: “Sport e scuola sono in conflitto, serve una rivoluzione” (Di martedì 27 settembre 2022) Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio under 21, ha criticato aspramente il sistema italiano per spiegare la crisi del Calcio giovanile italiano: “Un sistema che non ha a cuore i propri giovani è destinato a fallire. Noi del Calcio, se non ci prenderemo cura dei giovani, allora falliremo. La qualità non è altissima, fatichiamo a far arrivare i ragazzi a un livello alto come le altre nazioni. Se vogliamo giovani che ci diano continuità nel futuro dobbiamo fare una rivoluzione”. Nicolato si è soffermato sul ruolo della scuola in parallelo allo Sport: “Va trovata una soluzione tra Sport e scuola, oggi è un rapporto conflittuale. Se non inseriamo lo Sport come una materia ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Paolo, commissario tecnico della Nazionale italiana diunder 21, ha criticato aspramente il sistema italiano per spiegare la crisi delgiovanile italiano: “Un sistema che non ha a cuore i propri giovani è destinato a fallire. Noi del, se non ci prenderemo cura dei giovani, allora falliremo. La qualità non è altissima, fatichiamo a far arrivare i ragazzi a un livello alto come le altre nazioni. Se vogliamo giovani che ci diano continuità nel futuro dobbiamo fare una”.si è soffermato sul ruolo dellain parallelo allo: “Va trovata una soluzione tra, oggi è un rapporto conflittuale. Se non inseriamo locome una materia ...

