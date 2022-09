Calcio: Chelsea, Kanté torna ad allenarsi a un mese e mezzo dall'infortunio al ginocchio (Di martedì 27 settembre 2022) Londra, 27 set. - (Adnkronos) - Il centrocampista del Chelsea N'Golo Kante è tornato ad allenarsi a Cobham a un mese e mezzo dal brutto infortunio al tendine del ginocchio patito durante la seconda giornata di Premier League, lo scorso 14 agosto. Lo ha annunciato il sito ufficiale dei Blues. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Londra, 27 set. - (Adnkronos) - Il centrocampista delN'Golo Kante èto ada Cobham a undal bruttoal tendine delpatito durante la seconda giornata di Premier League, lo scorso 14 agosto. Lo ha annunciato il sito ufficiale dei Blues.

