Ali Karimi e Azmoun | le stelle del calcio in Iran protestano contro la violenza E rischiano

(Di martedì 27 settembre 2022) Lo chiamavano "il Maradona d'Asia" per la grande carriera da calciatore, e oggi che ha smesso si ritrova a dribblare i Pasdaran. Mohammad Ali, ex capitano dell', è ricercato dalle Guardie ...

Lo chiamavano "il Maradona d'Asia" per la grande carriera da calciatore, e oggi che ha smesso si ritrova a dribblare i Pasdaran. Mohammad, ex capitano dell'Iran, è ricercato dalle Guardie della rivoluzione islamica per aver supportato le proteste per l'uccisione di Mahsa Amini, ragazza pestata a morte, probabilmente dalla ...C'è anche l'ex capitano della nazionale di calcio iraniana,, 43 anni, tra gli attivisti e i manifestanti nel mirino dei pasdaran, le guardie della rivoluzione di Teheran. Già al Bayern Monaco,ha utilizzato infatti anche il suo profilo ...L'ex Bayern ha utilizzato anche il suo profilo Instagram, seguito da oltre 12 milioni di follower, per denunciare le violenze della polizia del regime ...Fece un provino con il Perugia di Gaucci, poi divenne un giocatore importante in Europa, con 33 presenze al Bayern di Monaco, mentre nel suo paese è considerato il Maradona locale, oggi è uno dei prin ...