Vito Coppola debutta a Strictly Come Dancing e non è l’unico italiano nel cast

Vito Coppola ha abbandonato Ballando con le Stelle per passare a Stricly Come Dancing, versione britannica dello show. La proposta gli è arrivata dopo che gli autori inglesi lo hanno visto nel programma di Milly Carlucci e per lui è stato impossibile rifiutare. Anche in UK il ballerino napoletano è stato accoppiato ad un'altra cantante: dopo Arisa (con cui ha vinto e con cui ha avuto un flirt) ora balla con Fleur East, anni fa alla prima posizione di mezzo mondo con la hit Sax. Vito Coppola e Fleur East hanno debuttato a Stricly Come Dancing danzando sulle note di Jennifer Lopez e conquistando un posto per la seconda puntata. Il bel Coppola però non è l'unico italiano dello show.

