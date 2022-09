Ultime Notizie – Elezioni 2022 | “Francia vigilerà su rispetto diritti umani e aborto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 26 settembre 2022) ”Non commento la scelta democratica del popolo italiano”, ma allo stesso tempo la Franca dovrà essere attenta ”a certi valori come ie il diritto all’”. Così la premier francese Elisabeth Borne ha commentato il risultato delleitaliane in un’intervista a Rmc. “La vittoria dell’estrema destra in Italia è sia una minaccia per ifondamentali e un rischio di paralisi per l’Europa. E’ anche un avvertimento. Nella confusione politica e con la debolezza dei partiti quello che succede in Italia può verificarsi in”. Ad affermarlo in un tweet è l’ex presidente della Repubblica francese ed esponente socialista, François Hollande. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione