Traffico Roma del 26-09-2022 ore 18 | 00

(Di lunedì 26 settembre 2022) Luceverdesul grande raccordo file a tratti in carreggiata interna tra la femminella 24L’Aquila mentre carreggiata esterna rallentamenti e code tra laFiumicino e la Cristina è tratto cittadino della 24 assiste coda tra Togliatti e Tor Cervara in uscita della capitalein coda sulla tangenziale est tra via Tiburtina a via Nomentana verso il Foro Italico e tra via della Camilluccia e vieni mi porti lì ancora tra 24 e viale Castrense direzione San Giovanni per i lavori sulla Pontina i collegamenti tra Castelno via di Decima versoin pietra Spinaceto a Castel di Decima in direzione Pomezia tiriamo via di Grottarossa 3 via Quarto Peperino via Flaminia In entrambe le direzioni prudenza al Prenestino al precedente precedente via Giacomo Bresadola l’altezza ...