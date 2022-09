“Sono stato io”. Antonino Spinalbese, al GF Vip 7 finalmente la verità su Belen (Di lunedì 26 settembre 2022) Le premesse sembravano peggiori, invece sembra che, almeno per adesso, Antonino Spinalbese possa dire di più di quello che si pensava a proposito della relazione, ormai naufragata, con Belen Rodriguez e poi della loro figlia Luna Marì, venuta al mondo nel luglio del 2021. Proprio al GF Vip 7, ha detto perché si sarebbero lasciati. Parlando con la coinquilina Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad una confessione su Belen Rodriguez e il loro privato. “C’erano tanti problemi che si Sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Il bene non sempre basta per tutto”, ha confessato. Ma chi ha determinato la fine di tutto? Antonino Spinalbese, al GF Vip 7 rivelazioni su ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 26 settembre 2022) Le premesse sembravano peggiori, invece sembra che, almeno per adesso,possa dire di più di quello che si pensava a proposito della relazione, ormai naufragata, conRodriguez e poi della loro figlia Luna Marì, venuta al mondo nel luglio del 2021. Proprio al GF Vip 7, ha detto perché si sarebbero lasciati. Parlando con la coinquilina Cristina Quaranta,si è lasciato andare ad una confessione suRodriguez e il loro privato. “C’erano tanti problemi che sicreati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Il bene non sempre basta per tutto”, ha confessato. Ma chi ha determinato la fine di tutto?, al GF Vip 7 rivelazioni su ...

