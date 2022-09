Sonia Bruganelli fa chiarezza sul rapporto con Paolo Bonolis (Di lunedì 26 settembre 2022) Sonia Bruganelli conosce a fondo i social e li utilizza con estrema ironia e distacco, provocando a dovere i followers e suscitando spesso lo sdegno di chi la accusa di essere la regina delle ostentazioni gratuite. Negli ultimi mesi a tener banco è stata la querelle “case separate”. L’opinionista del Gf Vip 7 ha affermato senza problemi che nei prossimi mesi lei e il marito Paolo Bonolis andranno a vivere in due case diverse: lui con la figlia Silvia, lei con Adele, la più piccola. La notizia non ha fatto altro che solleticare i rumors su una presunta crisi della coppia, voci mai confermate dai diretti interessati. Stavolta però il meccanismo deve essere sfuggito alla stessa Bruganelli che, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, ha spiegato per la prima volta come stanno ... Leggi su diredonna (Di lunedì 26 settembre 2022)conosce a fondo i social e li utilizza con estrema ironia e distacco, provocando a dovere i followers e suscitando spesso lo sdegno di chi la accusa di essere la regina delle ostentazioni gratuite. Negli ultimi mesi a tener banco è stata la querelle “case separate”. L’opinionista del Gf Vip 7 ha affermato senza problemi che nei prossimi mesi lei e il maritoandranno a vivere in due case diverse: lui con la figlia Silvia, lei con Adele, la più piccola. La notizia non ha fatto altro che solleticare i rumors su una presunta crisi della coppia, voci mai confermate dai diretti interessati. Stavolta però il meccanismo deve essere sfuggito alla stessache, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, ha spiegato per la prima volta come stanno ...

