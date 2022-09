«So che può sembrare folle, ma è un’emozione così profonda… quasi come partorire» (Di lunedì 26 settembre 2022) Emozione, orgoglio ma anche un pizzico di nostalgia. Quando un figlio diventa grande e lascia la propria casa per andare a studiare al college, mamma e papà non possono che provare un mix sentimenti contrastanti. Da una parte c’è una gioia immensa per quel figlio che spicca il volo, dall’altra però c’è anche la tristezza nel non vederlo più in casa. Non fa eccezione Gwyneth Paltrow (50 anni domani). La figlia Apple, 18 anni, ha appena iniziato il college. E l’attrice non può che paragonare la sua partenza a uno dei momenti più importanti della sua vita: quello del parto e della nascita della sua primogenita. Gwyneth Paltrow, 49 anni da beauty guru guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Emozione, orgoglio ma anche un pizzico di nostalgia. Quando un figlio diventa grande e lascia la propria casa per andare a studiare al college, mamma e papà non possono che provare un mix sentimenti contrastanti. Da una parte c’è una gioia immensa per quel figlio che spicca il volo, dall’altra però c’è anche la tristezza nel non vederlo più in casa. Non fa eccezione Gwyneth Paltrow (50 anni domani). La figlia Apple, 18 anni, ha appena iniziato il college. E l’attrice non può che paragonare la sua partenza a uno dei momenti più importanti della sua vita: quello del parto e della nascita della sua primogenita. Gwyneth Paltrow, 49 anni da beauty guru guarda le foto ...

