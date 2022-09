Senato: Giulia Cosenza vince il collegio Sannio-Irpinia e torna in Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa battaglia per il Senato sorride a Giulia Cosenza. E’ l’esponente di Fratelli d’Italia, napoletana, 45 anni, a vincere il collegio uninominale che comprende le province del Sannio e dell’Irpinia. Per farlo ha dovuto superare la resistenza, decisamente ostica, di Carlo Iannace, il medico candidato dal Partito Democratico e dalla coalizione di centrosinistra. Quando mancano circa 30 sezioni al termine dello scrutinio, il vantaggio è oramai incolmabile considerati i 25mila voti di scarto. Non si tratta di una debuttante: Giulia Cosenza è stata già parlamentare due volte, nel 2006 e nel 2008, con Alleanza Nazionale prima e il Popolo delle Libertà poi. Cambia, però, la Camera di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa battaglia per ilsorride a. E’ l’esponente di Fratelli d’Italia, napoletana, 45 anni, are iluninominale che comprende le prodele dell’. Per farlo ha dovuto superare la resistenza, decisamente ostica, di Carlo Iannace, il medico candidato dal Partito Democratico e dalla coalizione di centrosinistra. Quando mancano circa 30 sezioni al termine dello scrutinio, il vantaggio è oramai incolmabile considerati i 25mila voti di scarto. Non si tratta di una debuttante:è stata già parlamentare due volte, nel 2006 e nel 2008, con Alleanza Nazionale prima e il Popolo delle Libertà poi. Cambia, però, la Camera di ...

