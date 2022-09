Schiaffi e insulti a un bimbo di 4 anni | maestra sospesa

(Di lunedì 26 settembre 2022) Unadi una scuola materna di Isernia è statadall’insegnamento per 4 mesi, con l’accusa di aver maltrattato un bambino di soli 4. I genitori hanno denunciato l’accaduto a causa di alcuni atteggiamenti strani del bambino. Il piccolo infatti faceva continuamente incubi, si svegliava urlando e aveva crisi di pianto. Questo ha portato il Gip di Isernia a disporre la misura cautelare nei confronti della; anche di seguito a delle indagini approfondite, condotte dai carabinieri e coordinate dal Procuratore Carlo Fucci. I maltrattamenti condotti dalladi Isernia I genitori del bambino hanno condotto la prima denuncia nel mese di febbraio di quest’anno. Da come è emerso dalle indagini infatti, il bambino a partire da dicembre 2021 era continuamente esposto ...

