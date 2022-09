Salvini si giustifica: “Giorgia è stata brava. Governare con Speranza e Lamorgese ci ha penalizzato” (Di lunedì 26 settembre 2022) Parla Matteo Salvini dopo silenzi e imbarazzi in via Bellerio, ben oltre le 11. “Stare sotto il 10 per cento non è l’obiettivo per cui ho lavorato”. Elenca i numeri e tira fuori le cartuccelle. Si conta e conta gli eletti della Lega, il partito “sconfitto” del centrodestra, pervenuto, a spoglio quasi ultimato, al 9 per cento. “Puntiamo a quota 100 in chiave eletti, potrebbero essere 100 i parlamentaeri della Lega al lavoro da domani. Ce la giochiamo col Pd come secondo gruppo parlamentare. “Sono andato a letto abbastanza incazz… ieri -ammette il leader della Lega-. Ma oggi è un lunedì con un governo scelto dai cittadini. Conto che per 5 anni si tiri dritto senza stravolgimenti, mettendo al centro le cose da fare. Giorgia è stata brava, le ho fatto i complimenti. Lavoreremo insieme a lungo”. “A questo giro, sarà il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Parla Matteodopo silenzi e imbarazzi in via Bellerio, ben oltre le 11. “Stare sotto il 10 per cento non è l’obiettivo per cui ho lavorato”. Elenca i numeri e tira fuori le cartuccelle. Si conta e conta gli eletti della Lega, il partito “sconfitto” del centrodestra, pervenuto, a spoglio quasi ultimato, al 9 per cento. “Puntiamo a quota 100 in chiave eletti, potrebbero essere 100 i parlamentaeri della Lega al lavoro da domani. Ce la giochiamo col Pd come secondo gruppo parlamentare. “Sono andato a letto abbastanza incazz… ieri -ammette il leader della Lega-. Ma oggi è un lunedì con un governo scelto dai cittadini. Conto che per 5 anni si tiri dritto senza stravolgimenti, mettendo al centro le cose da fare., le ho fatto i complimenti. Lavoreremo insieme a lungo”. “A questo giro, sarà il ...

