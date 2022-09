Pamela Prati, "devi provarci". Voci impazzite dal GfVip: chi vuole conquistarla (Di lunedì 26 settembre 2022) Basta Mark Caltagirone. Basta. Ormai è una storia passata. Adesso Pamela Prati, concorrente del GfVip, potrebbe avvicinarsi sempre di più a Marco Bellavia. La casa del Grande Fratello vip, ancora una volta, sarà galeotta? Ma in ogni caso Marco Bellavia da alcuni giorni ha iniziato a corteggiare Pamela Prati, in modo molto evidente. Per l'ex conduttore di Bim Bum Bam si apre una nuova fase nel corso della sua vita. Anche gli altri vipponi hanno capito che Bellavia potrebbe aver preso una cotta per la Prati. “Comunque dobbiamo trovare il modo di far trovare il coraggio a Marco a provarci con Pamela. Facciamo in modo che lui si butti“, dice Antonino Spinalbese parlando con alcuni ragazzi nella casa. Poi l'ex di Belen parla con Marco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Basta Mark Caltagirone. Basta. Ormai è una storia passata. Adesso, concorrente del, potrebbe avvicinarsi sempre di più a Marco Bellavia. La casa del Grande Fratello vip, ancora una volta, sarà galeotta? Ma in ogni caso Marco Bellavia da alcuni giorni ha iniziato a corteggiare, in modo molto evidente. Per l'ex conduttore di Bim Bum Bam si apre una nuova fase nel corso della sua vita. Anche gli altri vipponi hanno capito che Bellavia potrebbe aver preso una cotta per la. “Comunque dobbiamo trovare il modo di far trovare il coraggio a Marco acon. Facciamo in modo che lui si butti“, dice Antonino Spinalbese parlando con alcuni ragazzi nella casa. Poi l'ex di Belen parla con Marco ...

