Oroscopo di Paolo Fox del 26 settembre 2022: amore nell'aria, i segni che potrebbero avere un colpo di fulmine (Di lunedì 26 settembre 2022) Vediamo quali sono le previsioni astrologiche per lunedì 26 settembre, primo giorno lavorativo dell'ultima settimana del mese con l'Oroscopo preparato da Paolo Fox. Oroscopo Ariete La giornata di lunedì è promettente in amore, e i nati nell'Ariete possono approfittare per effettuare discussioni importanti in questo campo. Tutto tranquillo per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Oroscopo Toro I nati nel segno del Toro hanno grande voglia di innamorarsi e per questo sono pronti anche a perdonare eventuali tradimenti. In ambito lavorativi è arrivato il momento giusto per effettuare delle scelte per il futuro. Oroscopo Gemelli Per i nati nel segno è un giorno molto interessante nell'ambito sentimentale in quanto è necessario dare spazio ...

