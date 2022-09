LIVE Ungheria-Italia 0-0, Nations League calcio in DIRETTA: Azzurri più convincenti a Budapest (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Azzurri in possesso del pallone ma sin qui nessuna chance degna di nota. 20? Attacco confusionario dell’Ungheria con Nego sulla corsia mancina. 17? Scontro di testa tra Jorginho e Fiola: si riprende il gioco. 15? Primo quarto d’ora volato via: sono gli ospiti a entusiasmare sin qui. 12? DI LORENZO DI TESTA DI POCO A LATO SUL CROSS DI RASPADORI 10? La squadra di Marco Rossi si difende strenuamente a Budapest. 8? L’Italia sta respingendo benissimo il tifo magiaro e sin qui si è resa più pericolosa dei padroni di casa. 5? MIRACOLO DI SZALAI SULLA LINEA NELLA BOLGIA MAGIARA! Errore di Gulasch sul cross dalla destra azzurra. 3? Dominik Szoboszlai prova la doppia conclusione su punizione: Attila Szalai prova ci prova di testa. 2? SUBITO UN ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23?in possesso del pallone ma sin qui nessuna chance degna di nota. 20? Attacco confusionario dell’con Nego sulla corsia mancina. 17? Scontro di testa tra Jorginho e Fiola: si riprende il gioco. 15? Primo quarto d’ora volato via: sono gli ospiti a entusiasmare sin qui. 12? DI LORENZO DI TESTA DI POCO A LATO SUL CROSS DI RASPADORI 10? La squadra di Marco Rossi si difende strenuamente a. 8? L’sta respingendo benissimo il tifo magiaro e sin qui si è resa più pericolosa dei padroni di casa. 5? MIRACOLO DI SZALAI SULLA LINEA NELLA BOLGIA MAGIARA! Errore di Gulasch sul cross dalla destra azzurra. 3? Dominik Szoboszlai prova la doppia conclusione su punizione: Attila Szalai prova ci prova di testa. 2? SUBITO UN ...

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - UNGHERIA-ITALIA 0-1 - Raspadori ci porta in vantaggio - Fantacalciok : Ungheria - Italia 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Ungheria - Italia 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - loremancio01 : ??????REACTION ALLE PAROLE DI COMMISSO, UNGHERIA ITALIA, FIORENTINA E MOLTO ALTRO - Corriere : Ungheria-Italia, le formazioni ufficiali: dal 1’ Raspadori-Gnonto, c’è Dimarco -