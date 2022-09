Letta palesa la sua delusione ma non si dimette: annuncia il congresso Pd, dove non si ricandiderà (Di lunedì 26 settembre 2022) Vista l’evidente mediocrità di una campagna politica, per lo più spesa insultando gli avversari, rispetto alla quale, nonostante ‘gli avvertimenti dei sondaggi, ha scelto di continuare senza un minimo di umiltà, rinunciando ad aggregazioni politicamente vantaggiose (ma ha scelto però Fratoianni!), come minimo ci aspettavano le sue immediate ed irrevocabili dimissioni. Niente di tutto questo, non solo – per ora – Enrico Letta rimane immobile alla guida del Pd ma, addirittura convoca un congresso (quindi passeranno mesi) dove, annuncia, non si ricandiderà come segretario del Pd. E beh… Letta: “Ha vinto la destra, è un giorno triste per l’Italia e per l’Europa, ci aspettano giorni duri” Ad ogni modo, affrontando poco fa la stampa al Nazareno, il segretario esordisce affermando che “Gli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) Vista l’evidente mediocrità di una campagna politica, per lo più spesa insultando gli avversari, rispetto alla quale, nonostante ‘gli avvertimenti dei sondaggi, ha scelto di continuare senza un minimo di umiltà, rinunciando ad aggregazioni politicamente vantaggiose (ma ha scelto però Fratoianni!), come minimo ci aspettavano le sue immediate ed irrevocabili dimissioni. Niente di tutto questo, non solo – per ora – Enricorimane immobile alla guida del Pd ma, addirittura convoca un(quindi passeranno mesi), non sicome segretario del Pd. E beh…: “Ha vinto la destra, è un giorno triste per l’Italia e per l’Europa, ci aspettano giorni duri” Ad ogni modo, affrontando poco fa la stampa al Nazareno, il segretario esordisce affermando che “Gli ...

italiaserait : Letta palesa la sua delusione ma non si dimette: annuncia il congresso Pd, dove non si ricandiderà - goldoni65 : Un grande uomo si palesa quando riesce a congratularsi per la vittoria dell'avversario specialmente se conquistata… - rppozzi : @Agenzia_Ansa Letta si palesa talmente insulso dal vivere ripetutamente di luce riflessa dell'On.Giorgia Meloni per… -