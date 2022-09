Lecce | Corvino | «Gonzalez? Tante squadre su di lui | fa piacere questo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 settembre 2022) Pantaleo, direttore dell’area tecnica del, ha parlato a Radio Kiss Kiss del giovanie del possibile interesse del Napoli Pantaleo, direttore dell’area tecnica del, ha parlato a Radio Kiss Kiss del giovanie del possibile interesse del Napoli. Le sue dichiarazioni: «Giuntoli è uno che è venuto dalla strada nel calcio proprio come me. Capisce le potenzialità e sa capire le qualità che possono venire fuori da una squadra come il. Contento chepossa interessare adel Sud, ma ci sonopretendenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.