Le proposte principali di Fratelli d'Italia su digitale e innovazione (Di lunedì 26 settembre 2022) I temi del digitale sono stati un po' ai margini della campagna elettorale appena conclusa. Il partito di Meloni è intervenuto su diversi temi nel corso dell'ultimo anno, dalle startup al ruolo dei social network, passando per algortimi e cybersecurity. Leggi su repubblica (Di lunedì 26 settembre 2022) I temi delsono stati un po' ai margini della campagna elettorale appena conclusa. Il partito di Meloni è intervenuto su diversi temi nel corso dell'ultimo anno, dalle startup al ruolo dei social network, passando per algortimi e cybersecurity.

MennittoRob : Il PD (insieme alla sinistra) è uscito malconcio dalle elezioni. I problemi principali sono: la comunicazione errat… - PagellaPolitica : L’86% delle proposte sui giovani dei principali schieramenti in vista delle #ElezioniPolitiche2022 è senza copertu… - MagoDelleFiabe : Nessun consiglio su come e quando lavarsi la salciccia..Bollette, le proposte più insolite per risparmiare: «Cambia… - loapbd : RT @PagellaPolitica: Per l’80% delle proposte sull’ambiente dei principali schieramenti in vista delle elezioni politiche non sono state in… - ilnida : RT @PagellaPolitica: Per l’80% delle proposte sull’ambiente dei principali schieramenti in vista delle elezioni politiche non sono state in… -