La ricetta di Luxuria contro l’astensionismo | “Cambiare registri divisi per genere | mette i trans in difficoltà”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set — Vladimirvive in un universo parallelo: si trova sempre in Italia, ma è un Paese dove circa 19 milioni di persone sonoo non binarie e non si sono recate a votare a causa della sudone in due generi (maschile e femminile) nelle file dei seggi. Ladi dichiarare di non appartenere albiologico avrebbe provocato nella popolazione una «forma di astensionismo indotto» tanto da convincere molti a stare a casa. Si tratta, forse, di qualche centinaia di persone in tutta Italia, ma l’ex parlamentare e attivista ne parla come se fossero milioni.indotto deie non binari «Ci sono persone che in attesa della modifica dei documenti — ha dichiarato...