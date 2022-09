sportli26181512 : La #Juve congela i rinnovi, ma c’è chi è già ai saluti: La società ha rimandato tutte le trattative al 2023: Alex S… -

Corriere dello Sport

Un tema piuttosto delicato, perché vedendo nomi e stipendi dei giocatori coinvolti, in casaci si ritrova davanti alla possibilità di liberarsi di oltre 40 milioni lordi di ingaggio, per quanto ...L'infortunio di Pogba "" Rabiot e blinda McKennie, ma allo stesso tempo aumentano le ... Paredes piaceva già lo scorso gennaio, prima dell'ingaggio di Zakaria, e adesso latorna alla carica ... La Juve congela i rinnovi, ma c’è chi è già ai saluti TORINO - La scorsa stagione insegna. Al di là della telenovela legata a Paulo Dybala, la linea della Juve per quel che riguarda i giocatori in scadenza non sembra cambiare. D'altronde c'è un piano piu ...Era tutto sostanzialmente annunciato. Ma l'ufficialità di un rosso di bilancio da 254,3 milioni rappresenta comunque un campanello d'allarme in casa Juve. Per quanto dal CdA disputatosi oggi e termina ...