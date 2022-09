Juventus, Paredes: “Giusta scelta lasciare il Psg, avevo bisogno di continuità” (Di lunedì 26 settembre 2022) Leandro Paredes, è stato intervistato a Espn, dove ha raccontato del trasferimento alla Juventus, dal Paris Saint Germain. “Per il Mondiale avevo bisogno di fare minuti, ho preso la scelta più Giusta. Era importante avere spazio e arrivare in una grande squadra come la Juve, che era uno dei miei sogni. Restare vicino a Leo Messi e giocarci insieme era una delle cose sul piatto della bilancia, ma una volta valutato tutto, ho deciso di andare via per cercare di giocare con più continuità”. Su Mbappè ha dichiarato: “Non posso parlare di lui, posso parlare solo di quelli con cui avevo dei rapporti”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Leandro, è stato intervistato a Espn, dove ha raccontato del trasferimento alla, dal Paris Saint Germain. “Per il Mondialedi fare minuti, ho preso lapiù. Era importante avere spazio e arrivare in una grande squadra come la Juve, che era uno dei miei sogni. Restare vicino a Leo Messi e giocarci insieme era una delle cose sul piatto della bilancia, ma una volta valutato tutto, ho deciso di andare via per cercare di giocare con più”. Su Mbappè ha dichiarato: “Non posso parlare di lui, posso parlare solo di quelli con cuidei rapporti”. SportFace.

