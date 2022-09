Il Pd fa i conti con la sconfitta e si prepara all’opposizione. Letta verso le dimissioni? (Di lunedì 26 settembre 2022) I dati delle proiezioni non lasciavano alcun margine di speranza, ma al Pd si è aspettato comunque la terza per far uscire qualcuno a commentare. E' toccato a Debora Serracchiani, la capogruppo alla Camera, ammettere la vittoria del centrodestra e dichiarare che da domani il Pd sarà all'opposizione. Unica consolazione, subito rivendicata, è quella di essere il primo partito che si opporrà in Parlamento al governo di centrodestra e la seconda forza politica nel Paese.Ma quello di cui si parla già nei corridoi del Nazareno non riguarda l'atteggiamento in Parlamento, quanto il destino del segretario e del gruppo dirigente. La soglia psicologica che avrebbe permesso a Enrico Letta di tenere a freno gli attacchi interni non è stata raggiunta. Il 18,3 per cento che per ora i dati consegnano ai dem mette in discussione innanzitutto la sua leadership. E di questo si comincerà ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) I dati delle proiezioni non lasciavano alcun margine di speranza, ma al Pd si è aspettato comunque la terza per far uscire qualcuno a commentare. E' toccato a Debora Serracchiani, la capogruppo alla Camera, ammettere la vittoria del centrodestra e dichiarare che da domani il Pd sarà all'opposizione. Unica consolazione, subito rivendicata, è quella di essere il primo partito che si opporrà in Parlamento al governo di centrodestra e la seconda forza politica nel Paese.Ma quello di cui si parla già nei corridoi del Nazareno non riguarda l'atteggiamento in Parlamento, quanto il destino del segretario e del gruppo dirigente. La soglia psicologica che avrebbe permesso a Enricodi tenere a freno gli attacchi interni non è stata raggiunta. Il 18,3 per cento che per ora i dati consegnano ai dem mette in discussione innanzitutto la sua leadership. E di questo si comincerà ...

