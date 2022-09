GF Vip 7, un gieffino è figlio di un noto parlamentare (Di lunedì 26 settembre 2022) In pochi lo sanno, ma Daniele Dal Moro è figlio di un parlamentare della Repubblica Italiana molto in vista presso chi si occupa di politica. Stiamo parlando di Gianni Dal Moro, che milita nel Partito Democratico e che il figlio Daniele ha sempre accusato di essere stato molto assente nella sua vita. Ha parlato infatti di questo sia quando ha esordito nel Grande Fratello Nip che successivamente, quando era sul trono di Uomini e Donne. E Daniele Dal Moro ne ha parlato anche al GF Vip 7, dove ha spiegato di essere stato un bambino molto solo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, chi sono stati i concorrenti della prima edizione? GF Vip, chi sono stati i concorrenti della prima edizione? Il primo Grande Fratello Vip è stato quello ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022) In pochi lo sanno, ma Daniele Dal Moro èdi undella Repubblica Italiana molto in vista presso chi si occupa di politica. Stiamo parlando di Gianni Dal Moro, che milita nel Partito Democratico e che ilDaniele ha sempre accusato di essere stato molto assente nella sua vita. Ha parlato infatti di questo sia quando ha esordito nel Grande Fratello Nip che successivamente, quando era sul trono di Uomini e Donne. E Daniele Dal Moro ne ha parlato anche al GF Vip 7, dove ha spiegato di essere stato un bambino molto solo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, chi sono stati i concorrenti della prima edizione? GF Vip, chi sono stati i concorrenti della prima edizione? Il primo Grande Fratello Vip è stato quello ...

361_magazine : Manuel Bortuzzo ritrova un ex compagno di GF Vip - ilgiornale : Il gieffino aveva promesso di non parlare della sua ex nella casa del Gf Vip, ma a Charlie Gnocchi ha confessato co… - tuttopuntotv : Ex del GF Vip punge Antonella Fiordelisi: la risposta epica del suo staff #gfvip #gfvip7 #antonellafiordelisi - 361_magazine : Dopo aver riacquistato la sua popolarità grazie al reality Grande Fratello Vip 6 l'ex gieffino torna a recitare per… - telodogratis : Antonino e Belen, prima dell’inizio del Gf Vip: il dolce saluto del gieffino alla figlia -