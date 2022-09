Elezioni Regionali Sicilia 2022, spoglio: Schifani stacca De Luca e prosegue la fuga verso la vittoria (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni Regionali Sicilia 2022, è iniziato lo spoglio con le prime proiezioni. I dati che arrivano confermano gli exit poll di ieri sera che davano in vantaggio il candidato del centrodestra Renato Schifani. Elezioni Regionali Sicilia 2022, iniziato lo spoglio: Schifani in vantaggio su De Luca In Sicilia è iniziato lo spoglio dell’Elezioni Regionali. Con 106 sezioni scrutinate su 5.293 è in vantaggio il candidato del Centrodestra Renato Schifani con il 39,321% delle preferenze. Seguono Cateno De Luca (ex sindaco di Messina e leader di Sicilia vera) ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022), è iniziato locon le prime proiezioni. I dati che arrivano confermano gli exit poll di ieri sera che davano in vantaggio il candidato del centrodestra Renato, iniziato loin vantaggio su DeInè iniziato lodell’. Con 106 sezioni scrutinate su 5.293 è in vantaggio il candidato del Centrodestra Renatocon il 39,321% delle preferenze. Seguono Cateno De(ex sindaco di Messina e leader divera) ...

