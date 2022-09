Che scontro tra Charlie e Ciacci: “Continui a sbagliare il mio nome, non guardarmi come uno scemo” (Di lunedì 26 settembre 2022) Una settimana dopo non regna più sovrana la pace nella casa del Grande Fratello VIP 7. Partono sempre tutti allo stesso modo i vipponi, pensando che non litigheranno, che andranno sempre d’accordo, che saranno “migliori” di chi li ha preceduti. E invece poi, bastano le prime discussioni, la convivenza ed ecco che esplode tutto. Oggi nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è stato un acceso scontro tra Charlie Gnocchi e Giovanni Ciacci. Tutto è iniziato dalla discussione per le pulizie nella casa. Infatti il toscano aveva chiesto agli altri vipponi, di pensare a fare dei turni per le pulizie, per la cucina e cercare di fare in modo che tutti partecipassero allo stesso modo alle faccende domestiche. Una proposta che però non ha trovato d’accordo tutti. In particolare, Charlie Gnocchi, non ha molto gradito la proposta di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 settembre 2022) Una settimana dopo non regna più sovrana la pace nella casa del Grande Fratello VIP 7. Partono sempre tutti allo stesso modo i vipponi, pensando che non litigheranno, che andranno sempre d’accordo, che saranno “migliori” di chi li ha preceduti. E invece poi, bastano le prime discussioni, la convivenza ed ecco che esplode tutto. Oggi nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è stato un accesotraGnocchi e Giovanni. Tutto è iniziato dalla discussione per le pulizie nella casa. Infatti il toscano aveva chiesto agli altri vipponi, di pensare a fare dei turni per le pulizie, per la cucina e cercare di fare in modo che tutti partecipassero allo stesso modo alle faccende domestiche. Una proposta che però non ha trovato d’accordo tutti. In particolare,Gnocchi, non ha molto gradito la proposta di ...

