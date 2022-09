GloriaMinari : RT @snowmalec: i giornali internazionali: “il fascismo torna al potere” i giornali italiani; “il centrodestra” - FistGlitter : RT @snowmalec: i giornali internazionali: “il fascismo torna al potere” i giornali italiani; “il centrodestra” - onlythebreak : RT @snowmalec: i giornali internazionali: “il fascismo torna al potere” i giornali italiani; “il centrodestra” - bitterhvseok : RT @snowmalec: i giornali internazionali: “il fascismo torna al potere” i giornali italiani; “il centrodestra” - angeliedemoni_ : RT @snowmalec: i giornali internazionali: “il fascismo torna al potere” i giornali italiani; “il centrodestra” -

Agenzia askanews

Oggi il premier di Budapesta fare pressione sull'Europa: le sanzioni 'imposte da Bruxelles' ... In questa battaglia Orban spera di aver trovato un nuovo alleato nelitaliano. Tanto ...... dove Piazza Affari svetta all'indomani delle elezioni vinte dale in particolare da ...sugli scudi Telecom , +2,61%, dopo aver testato recentemente nuovi minimi storici. Secondo ... ##Centrodestra torna a vincere in Puglia, ma primo partito è M5s Roma, 26 set. (Adnkronos) - Lentamente, in attesa che arrivino i dati definitivi e ufficiali del Viminale, soprattutto per quanto riguarda il proporzionale della Camera, si va delinando ...Non è questione di partito, ma di sistema: l’Italia aveva il disperato bisogno di democrazia. Con la vittoria di Giorgia Meloni torna finalmente la politica: una maggioranza netta, un’opposizione chia ...