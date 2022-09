Calciomercato Napoli: Giuntoli mette nel mirino un calciatore del Lecce (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Napoli si è mosso decisamente bene sul mercato in questa sessione estiva ormai conclusa da quasi un mese. Il ds Cristiano Giuntoli ha messo in atto una vera e propria rivoluzione della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, dicendo addio a diversi calciatori che hanno fatto la storia del club e portando in maglia azzurri dei colpi ad oggi decisamente convincenti. Questo Napoli rivoluzionato, infatti, ha sorpreso tutti, mettendo in scena ottime prestazioni e posizionandosi in vetta alla classifica di Serie A, al pari con l’Atalanta, e di Champions League. Prestazioni convincenti, come il 4-1 contro il Liverpool, hanno rianimato le speranze dei tifosi e dato fiducia alla squadra. Il Napoli però non smette di guardarsi intorno e mette nel ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilsi è mosso decisamente bene sul mercato in questa sessione estiva ormai conclusa da quasi un mese. Il ds Cristianoha messo in atto una vera e propria rivoluzione della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, dicendo addio a diversi calciatori che hanno fatto la storia del club e portando in maglia azzurri dei colpi ad oggi decisamente convincenti. Questorivoluzionato, infatti, ha sorpreso tutti,ndo in scena ottime prestazioni e posizionandosi in vetta alla classifica di Serie A, al pari con l’Atalanta, e di Champions League. Prestazioni convincenti, come il 4-1 contro il Liverpool, hanno rianimato le speranze dei tifosi e dato fiducia alla squadra. Ilperò non sdi guardarsi intorno enel ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e la clausola rescissoria di #KimMinJae: come funziona - milansette : Mercato, le pagelle dei nuovi acquisti: Napoli da applausi. Milan, Juve e Inter bocciate - areanapoliit : GAZZETTA - Il #Napoli è interessato a Gonzalez del Lecce - CalcioNapoli24 : -