Batistuta: 'La Roma non dovrebbe rinunciare a Totti. E io sono pronto per Firenze' (Di lunedì 26 settembre 2022) "Io dico che Firenze può essere il posto giusto per una nuova avventura, sono pronto. - dice Gabriel Omar Batistuta intervistato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) "Io dico chepuò essere il posto giusto per una nuova avventura,. - dice Gabriel Omarintervistato...

sportli26181512 : Batistuta: 'La Roma non dovrebbe rinunciare a Totti. E io sono pronto per Firenze': 'Io dico che Firenze può essere… - romanewseu : Batistuta: “La Roma non dovrebbe fare a meno di Totti” ?? - forzaroma : Batistuta: “La Roma non dovrebbe fare a meno di Totti” #ASRoma #SerieA - VoceGiallorossa : ?? Batistuta: 'La Roma non dovrebbe fare a meno di Totti, come Zanetti all'Inter o Maldini al Milan' #ASRoma - Luca_veey : RT @LAROMA24: Batistuta: “La Roma non dovrebbe fare a meno di Totti, non basta il campo, servono emozioni” #AsRoma -