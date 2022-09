Basket, diritti tv Serie A1 2022/2023: ecco la divisione delle partite in chiaro e streaming (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora pochi giorni e prenderà il via la stagione 2022/2023 della Serie A1 di Basket; ecco quindi che è stata finalmente definita la suddivisione dei diritti tv tra partite in diretta streaming e in chiaro, chiudendo una questione che ha agitato non poco le acque nel corso dell’estate. Come ben noto, tutte le partite saranno visibili sulla piattaforma streaming Eleven Sports, dalla prima giornata fino ai playoff Scudetto, e compresa la Coppa Italia. Inoltre, una partita per turno verrà trasmessa in chiaro su Dmax, canale 52 del digitale terrestre. Il secondo canale in chiaro su cui fare affidamento è il Canale 9, che trasmetterà una partita al mese di ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora pochi giorni e prenderà il via la stagionedellaA1 diquindi che è stata finalmente definita la suddeitv train direttae in, chiudendo una questione che ha agitato non poco le acque nel corso dell’estate. Come ben noto, tutte lesaranno visibili sulla piattaformaEleven Sports, dalla prima giornata fino ai playoff Scudetto, e compresa la Coppa Italia. Inoltre, una partita per turno verrà trasmessa insu Dmax, canale 52 del digitale terrestre. Il secondo canale insu cui fare affidamento è il Canale 9, che trasmetterà una partita al mese di ...

