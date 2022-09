Atp Sofia 2022, qualificazioni: sfuma il main draw per Andreas Seppi (Di lunedì 26 settembre 2022) Nulla da fare per Andreas Seppi nel turno decisivo del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). L’altoatesino si è arreso per 2-6 6-3 6-4 dopo poco più di due ore e mezza di gioco contro il francese Geoffrey Blancaneaux. L’azzurro, dopo aver condotto le operazioni nel primo set, è incappato nella reazione dell’avversario nel corso del secondo parziale. Qui il transalpino è stato bravo ad andare subito avanti riuscendo a cancellare con giudizio tutte e sei le palle break concesse. Nel terzo e decisivo set, poi, è risultato decisivo un break operato dal francese in un quinto game molto dispendioso terminato ai vantaggi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Nulla da fare pernel turno decisivo del torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’altoatesino si è arreso per 2-6 6-3 6-4 dopo poco più di due ore e mezza di gioco contro il francese Geoffrey Blancaneaux. L’azzurro, dopo aver condotto le operazioni nel primo set, è incappato nella reazione dell’avversario nel corso del secondo parziale. Qui il transalpino è stato bravo ad andare subito avanti riuscendo a cancellare con giudizio tutte e sei le palle break concesse. Nel terzo e decisivo set, poi, è risultato decisivo un break operato dal francese in un quinto game molto dispendioso terminato ai vantaggi. SportFace.

