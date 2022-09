Atletica, esordio per Kakà in una maratona: undicesimo tra gli ex calciatori (Di lunedì 26 settembre 2022) Ricardo Kakà si è aggiunto alla lunga lista degli ex calciatori che, dopo il ritiro, si sono misurati in una maratona. Il brasiliano, nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, ha infatti preso parte alla maratona di Berlino, rispettando in pieno l’obiettivo prefissato chiudendo sotto le 3h40?, precisamente in 3:38.06. L’ex leggenda del Milan si è detto soddisfatto e contento dell’esperienza, ammettendo, però, che non sa se la ripeterà per quanto sono duri gli allenamenti. Tra l’altro si è trattata di una giornata storica, con Eliud Kipchoge che ha battuto il record mondiale. Con il suo tempo, Kakà risulta l’undicesimo in classifica nella speciale classifica dei tempi fatti registrare dai calciatori: il più veloce è Alexei Smertin, che a Kazan aveva fermato il ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ricardosi è aggiunto alla lunga lista degli exche, dopo il ritiro, si sono misurati in una. Il brasiliano, nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, ha infatti preso parte alladi Berlino, rispettando in pieno l’obiettivo prefissato chiudendo sotto le 3h40?, precisamente in 3:38.06. L’ex leggenda del Milan si è detto soddisfatto e contento dell’esperienza, ammettendo, però, che non sa se la ripeterà per quanto sono duri gli allenamenti. Tra l’altro si è trattata di una giornata storica, con Eliud Kipchoge che ha battuto il record mondiale. Con il suo tempo,risulta l’in classifica nella speciale classifica dei tempi fatti registrare dai: il più veloce è Alexei Smertin, che a Kazan aveva fermato il ...

sportface2016 : #Atletica, esordio per #Kakà in una maratona: undicesimo tra gli ex calciatori - SassiLive : OTTIMO ESORDIO ALL’IRONMAN 70.3 DI GIUSEPPE RONDINONE DEL TEAM LIGHT MATERA A CERVIA - News_24it : Il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, ha incontrato stamane a Palazzo Comunale il velocista Marco Ri… - News_24it : Il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, ha incontrato stamane a Palazzo Comunale il velocista Marco Ri… -