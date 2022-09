Antonino Spinalbese, la confessione inaspettata su Belen lascia i fan senza fiato (Di lunedì 26 settembre 2022) Antonino Spinalbese ha parlato brevemente della rottura con la sua ex fidanzata Belen Rodriguez all’interno della casa del GF Vip e le sue parole hanno scosso il web… Sono passati molti mesi dalla rottura tra la showgirl Belen Rodriguez e il modello Antonino Spinalbese. I due hanno vissuto una forte quanto breve passione dopo la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 settembre 2022)ha parlato brevemente della rottura con la sua ex fidanzataRodriguez all’interno della casa del GF Vip e le sue parole hanno scosso il web… Sono passati molti mesi dalla rottura tra la showgirlRodriguez e il modello. I due hanno vissuto una forte quanto breve passione dopo la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

AngoloDV : Gf Vip 7: Antonino Spinalbese respinge Antonella Fiordelisi (VIDEO) #Gfvip7 #gfvip #gfviparty #antoninospinalbese… - IsaeChia : #GfVip 7, la corte serrata di Marco Bellavia a Pamela Prati: “Tu hai bisogno di uno come me!” Il mental coach, con… - DonnaGlamour : “Ho fatto saltare la storia con Belén”: il mea culpa di Antonino Spinalbese - zazoomblog : Antonino Spinalbese Belen? Ecco perché è finita: la confessione in diretta - #Antonino #Spinalbese #Belen? #perché - AngoloDV : Gf Vip 7: Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese in un momento d'intimità (VIDEO) #Gfvip #gfvip7… -