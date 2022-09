Ungheria-Italia, Immobile non parte: indisponibile, rimane a Roma (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo avere saltato per infortunio la partita del Meazza di Milano contro l’Inghilterra, Ciro Immobile non è disponibile anche per la trasferta della Nations League a Budapest, dove l’Italia affronterà l’Ungheria, match decisivo per il primo posto nel girone. Il centravanti della Lazio non fa parte della comitiva azzurra che, da Fiumicino, è partita alla volta di Milano-Malpensa da dove poi raggiungerà la capitale magiara. Ciro rimarrà dunque a Roma e spera di recuperare per Lazio-Spezia di domenica prossima. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo avere saltato per infortunio la partita del Meazza di Milano contro l’Inghilterra, Cironon è disponibile anche per la trasferta della Nations League a Budapest, dove l’affronterà l’, match decisivo per il primo posto nel girone. Il centravanti della Lazio non fadella comitiva azzurra che, da Fiumicino, è partita alla volta di Milano-Malpensa da dove poi raggiungerà la capitale magiara. Ciro rimarrà dunque ae spera di recuperare per Lazio-Spezia di domenica prossima. SportFace.

