Travolto e ucciso fuori dal pub a 16 anni: il suo liceo dedica l’aula di disegno a Leonardo (Di domenica 25 settembre 2022) l’aula di disegno del liceo scientifico Giordano Bruno di Melzo prende il nome di Leonardo Caielli, il sedicenne di Trezzano Rosa investito e ucciso sulla Padana superiore a Fara Gera d’Adda, il 15 luglio scorso. Sabato (24 settembre) 2022 l’intitolazione, durante una cerimonia commemorativa del ragazzo che viveva a Trezzano Rosa, organizzata dai suoi compagni della ex 3CL (oggi 4CL) insieme ai professori. Presenti la dirigente scolastica Anna Negri, i colleghi insegnanti e tanti ragazzi che hanno affollato le gradinate del Palazzetto dello sport. Ma soprattutto era presente la mamma di Leonardo, Alessandra, insieme ad altri parenti e amici del 16enne. L’incidente lo scorso 15 luglio, un venerdì. Leonardo aveva trascorso la serata al Jamaica Pub a Fara, dove lo storico ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 settembre 2022)didelscientifico Giordano Bruno di Melzo prende il nome diCaielli, il sedicenne di Trezzano Rosa investito esulla Padana superiore a Fara Gera d’Adda, il 15 luglio scorso. Sabato (24 settembre) 2022 l’intitolazione, durante una cerimonia commemorativa del ragazzo che viveva a Trezzano Rosa, organizzata dai suoi compagni della ex 3CL (oggi 4CL) insieme ai professori. Presenti la dirigente scolastica Anna Negri, i colleghi insegnanti e tanti ragazzi che hanno affollato le gradinate del Palazzetto dello sport. Ma soprattutto era presente la mamma di, Alessandra, insieme ad altri parenti e amici del 16enne. L’incidente lo scorso 15 luglio, un venerdì.aveva trascorso la serata al Jamaica Pub a Fara, dove lo storico ...

Gigithebeast1 : RT @fraurolo121: “Un partito che non si rinnovi con le cose che cambiano,che non sappia collocare ed amalgamare nella sua esperienza il nuo… - giober50 : RT @fraurolo121: “Un partito che non si rinnovi con le cose che cambiano,che non sappia collocare ed amalgamare nella sua esperienza il nuo… - GrainSand_Anja : RT @fraurolo121: “Un partito che non si rinnovi con le cose che cambiano,che non sappia collocare ed amalgamare nella sua esperienza il nuo… - paoladeriu : RT @fraurolo121: “Un partito che non si rinnovi con le cose che cambiano,che non sappia collocare ed amalgamare nella sua esperienza il nuo… - oggitreviso : Travolto e ucciso mentre attraversa la strada, oggi l'ultimo saluto ad Antonello Ungalli -