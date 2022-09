Superbike, Michael Ruben Rinaldi: “Una vera battaglia oggi, sin dall’inizio. Sono contento per me e per il team” (Di domenica 25 settembre 2022) Difficile fare di più, non per demeriti ma per meriti di chi lo ha preceduto sul traguardo, un Alvaro Bautista semplicemente superiore a tutti: Michael Ruben Rinaldi conclude il weekend del Gran Premio della Catalogna 2022 di Superbike con il secondo posto in Gara-2. Una doppietta per la Ducati e, dunque, una chiusura idea del fine settimana catalano; il ritmo dello spagnolo è stato disarmante dall’inizio alla fine, Rinaldi deve accontentarsi della seconda posizione ma si tratta, in ogni caso, di un risultato più che soddisfacente e importante in ottica classifica per Bautista stesso, dal momento che il suo compagno di squadra ha preceduto Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Di seguito, le dichiarazioni del pilota italiano ai microfoni della Superbike terminata Gara-2: ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Difficile fare di più, non per demeriti ma per meriti di chi lo ha preceduto sul traguardo, un Alvaro Bautista semplicemente superiore a tutti:conclude il weekend del Gran Premio della Catalogna 2022 dicon il secondo posto in Gara-2. Una doppietta per la Ducati e, dunque, una chiusura idea del fine settimana catalano; il ritmo dello spagnolo è stato disarmantealla fine,deve accontentarsi della seconda posizione ma si tratta, in ogni caso, di un risultato più che soddisfacente e importante in ottica classifica per Bautista stesso, dal momento che il suo compagno di squadra ha preceduto Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Di seguito, le dichiarazioni del pilota italiano ai microfoni dellaterminata Gara-2: ...

