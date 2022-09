"Pragmatica, perché vincerà": il più clamoroso endorsement per la Meloni (Di domenica 25 settembre 2022) Il Wall Street Journal fa il tifo per Giorgia Meloni e smentisce le preoccupazioni estere. Dipingendola come "l'attesa vincitrice di domenica", il quotidiano statunitense elogia "la prima leader donna in Italia". Se infatti gli ultimi sondaggi dovessero essere confermati, la Meloni potrebbe arrivare addirittura a Palazzo Chigi. Nessuna preoccupazione, a differenza di quanto va dicendo il centrosinistra. Anzi, gli analisti plaudono il suo "pragmatismo sull'economia". La Meloni - si legge nell'articolo a lei dedicato - "è fermamente filo-ucraina e ha cercato di ampliare l'appeal" del partito "riposizionandolo" su posizioni conservatrici "tradizionali" e "questo include il sostegno alla posizione di Draghi contro Putin". Proprio la sua tendenza "filo-ucraina, anti-immigrazione e Pragmatica sull'economia, sembrano ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Il Wall Street Journal fa il tifo per Giorgiae smentisce le preoccupazioni estere. Dipingendola come "l'attesa vincitrice di domenica", il quotidiano statunitense elogia "la prima leader donna in Italia". Se infatti gli ultimi sondaggi dovessero essere confermati, lapotrebbe arrivare addirittura a Palazzo Chigi. Nessuna preoccupazione, a differenza di quanto va dicendo il centrosinistra. Anzi, gli analisti plaudono il suo "pragmatismo sull'economia". La- si legge nell'articolo a lei dedicato - "è fermamente filo-ucraina e ha cercato di ampliare l'appeal" del partito "riposizionandolo" su posizioni conservatrici "tradizionali" e "questo include il sostegno alla posizione di Draghi contro Putin". Proprio la sua tendenza "filo-ucraina, anti-immigrazione esull'economia, sembrano ...

Gabriele885 : RT @Libero_official: Dal quotidiano Usa #WallStreetJournal un elogio a #GiorgiaMeloni prima del voto: 'Pragmatica sull'economia, le sue ide… - gjosetm : RT @Libero_official: Dal quotidiano Usa #WallStreetJournal un elogio a #GiorgiaMeloni prima del voto: 'Pragmatica sull'economia, le sue ide… - Libero_official : Dal quotidiano Usa #WallStreetJournal un elogio a #GiorgiaMeloni prima del voto: 'Pragmatica sull'economia, le sue… - santanaslam : La Rossetti mi piace perchè in un certo senso è simile alla Ruta, è una tipa molto pragmatica e coi piedi per terra #gfvip - mlcr84 : @giagnoni_luca Non sono d'accordo. Se un programma (per quel che valgono, si intende) contiene una sparata, non la… -